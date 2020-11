PARIS, 29 avr 2005 (AFP) - Une réflexion est en cours au ministère de l'Intérieur pour regrouper dans un même bâtiment les services de police en charge du renseignement, a-t-on appris vendredi à la direction générale de la Police nationale (DGPN).

Au-delà de l'étude en cours d'un programme de gestion immobilière pour les services de police à horizon 2012, la DGPN estime que, pour les services de renseignements, une échéance plus rapide est nécessaire. C'est à ce titre que, comme l'indique le Monde daté de samedi, la DGPN a en vue un immeuble de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), dans lequel seraient regroupées la direction de la surveillance du territoire (DST) et la direction centrale des Renseignements généraux (DCRG). Une information confirmée par la DGPN.

Outre ces services, la division nationale antiterroriste (DNAT, de la direction centrale de la Police judiciaire) pourrait également rejoindre DST et DCRG dans le même immeuble, a-t-on ajouté de même source. La lutte contre le terrorisme et la réorientation des activités des services justifieraient une telle démarche, poursuit la DGPN, qui souligne que les résultats de cette étude et ses différentes options seront soumis à l'arbitrage du ministre de l'Intérieur.

Actuellement, la DST occupe des locaux dans un immeuble loué par le ministère de l'Intérieur, rue Nélaton (Paris 15e), avec d'autres services sociaux et administratifs de police, ainsi que des bureaux à la Tour Mercure, à proximité, mais où existe un problème d'amiante. La DCRG est logée rue des Saussaies, au sein même du ministère et la DNAT dans un immeuble voisin.