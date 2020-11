CHAMPS-SUR-MARNE (Seine-et-Marne), 18 sept 2004 (AFP) - Renaud Donnedieu de

Vabres, ministre de la Culture, a salué samedi "l'alliance de la science et de

l'histoire", lors d'une visite au laboratoire de recherche des monuments

historiques de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne).

Le ministre de la Culture, en compagnie de François d'Aubert, ministre délégué à la Recherche, visitait ce laboratoire de recherche dans le cadre des journées du patrimoine, placées sous le signe de la science et des techniques, "pour montrer toute l'importance et l'utilité des métiers de la recherche pour la préservation du patrimoine".

François d'Aubert a, quant à lui, insisté sur "la multiplicité des métiers scientifiques et techniques qui recherchent les technologies les plus élaborées pour restaurer des oeuvres de façon durable et réversible, c'est-à-dire en permettant aux générations futures d'intervenir à nouveau dessus". Les 850 personnes qui ont visité samedi le laboratoire ont pu découvrir l'ensemble des techniques mises en oeuvre par l'unité de pointe du laboratoire chargée de l'analyse des matériaux du patrimoine (pierre, béton, cuivre, vitre, etc...) dans le but de les conserver et de les restaurer. Les deux membres du gouvernement ont pu tester sur leurs mains le caractère inoffensif de la technique dite d'"injection-extraction", destinée à nettoyer les pierres grâce à l'eau mise sous pression.

Renaud Donnedieu de Vabres a également souligné que "le patrimoine n'est pas que de l'histoire ancienne. Nous le constituons ensemble tous les jours. Sauvegarder le patrimoine c'est tout autant enfouir dès aujourd'hui une ligne électrique que restaurer la cathédrale de Chartres". Dimanche, le ministre de la Culture reviendra dans le département de Seine-et-Marne pour visiter un chantier au château de Fontainebleau et inaugurer la restauration de l'abbaye de Château-Landon. Il se rendra en début d'après-midi au château de Vaux-le-Vicomte.