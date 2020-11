LYON, 9 nov 2004 (AFP) - Le groupe Keolis (filiale de la SNCF), actuel

exploitant du réseau des Transports en Commun Lyonnais (TCL), reste seul en

lice pour l'attribution le 15 novembre du contrat d'exploitation du réseau,

a-t-on appris mardi auprès de l'autorité coiffant les TCL.

Keolis, représenté par sa filiale lyonnaise SLTC et candidat à sa propre succession, était opposé au groupement RATP-Transdev (filiale de la Caisse des dépôts) qui ambitionnait de décrocher pour les six prochaines années le plus important réseau de province, un contrat de l'ordre de 1,5 milliard d'euros.

"C'est le président du SYTRAL qui négocie et propose (...) un candidat au vote. J'ai proposé Keolis", a déclaré à l'AFP Bernard Rivalta, le président du SYTRAL, l'autorité organisatrice des transports en commun de l'agglomération lyonnaise.

"La commission spécialisée, composée d'élus du SYTRAL, a dégagé un certain nombre de pistes et les membres du SYTRAL voteront (le 15 novembre) sur deux thèmes: la proposition de prix de Keolis et sa capacité à gérer le réseau", a-t-il ajouté.

Les 26 membres du SYTRAL, qui s'exprimeront à bulletins secrets si un tiers d'entre eux le souhaitent, devront dire si "oui ou non Keolis est compétent" et "si oui ou non le prix détermine leur vote", a-t-il précisé. Si la proposition du groupe Keolis est rejetée, "la négociation reprend (...) et l'autre candidat (RATP-Transdev) rentre à nouveau en lice", a souligné M. Rivalta. Au cours d'une conférence de presse conjointe, mardi, les syndicats CGT, FO, Autonome UNSA, CFDT et CFTC ont dénoncé "le manque total de transparence" de l'opération, ainsi que ses "conséquences pour les salariés, les usagers et le service public".

"Depuis plusieurs semaines, nous assistons à une guerre d'influence par médias interposés" entre Keolis (contrôlé à 52% par le groupe d'investissement 3i) dont le contrat expire fin 2004 et le groupe Transdev-RATP, s'insurgent-ils. Ce dernier, qui partait favori fin octobre, perdait l'avantage quinze jours plus tard, Keolis ayant revu son offre à la baisse, selon des informations de presse.

"Ni les organisations syndicales, ni les représentants des usagers n'ont été conviés à participer à ces négociations, voire à être informés", a déploré pour la CGT Pascal Deceur. Pour Gérard Martinez (FO), le "jeu politique s'en est mêlé entre la municipalité et le SYTRAL". "On va monter au créneau", avertissent les syndicats.

Le réseau de transports en commun lyonnais dessert 65 communes de l'agglomération. Il comprend quatre lignes de métro, une centaine de lignes de bus et de trolleybus, deux lignes de tramway et deux funiculaires.