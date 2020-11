PARIS, 16 mai 2005 (AFP) - L'équipe composée des architectes Dusapin et Leclerq/BVL et du paysagistes INGEROP/TER, s'est vu confier par le ministre des Sports Jean-François Lamour la réalisation du nouveau pôle sportif de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP).

Cette première tranche de travaux prévus sur une superficie de 13.000 m2 et d'un montant de 30 millions d'Euros doit permettre d'aménager, dans le bois de Vincennes, le pôle d'entraînement qui sera composé d'espaces partagés pour les 27 disciplines présentes à l'INSEP (musculation, hydro récupération, aide à la performance) et de salles consacrées à l'escrime, à la gymnastique, à la lutte, au karaté et au taekwondo, a informé le ministère. L'extension du stade nautique et la couverture des terrains extérieurs complètent ce programme de base. Le projet choisi par le jury est un bâtiment compact composé de façades en bois filtrant la lumière naturelle, bien inséré au sein des boisements existants. Il organise les secteurs d'entraînement à partir d'une galerie intérieure largement ouverte sur le bois. L'équipe retenue, composée de deux agences d'architecture, a réalisé des opérations importantes d'urbanisme (centre-ville de Boulogne-Billancourt -92-) et a construit de nombreux bâtiments publics et sportifs (stade nautique de Massy -91-, gymnase de Mainville à Draveil -91-). Une exposition ouverte au public présentant les propositions des cinq équipes candidates est prévue en juin 2005. Engagé par Jean-François Lamour en avril 2004, le grand chantier de rénovation de l'INSEP, d'un montant total de 115 millions d'euros, financé majoritairement par des fonds publics, doit être achevé au deuxième trimestre 2008, avant les jeux Olympiques de Pékin. Créé en 1945, l'INSEP s'étend sur trente hectares du bois de Vincennes, soit environ 3% de sa superficie totale, et héberge actuellement 850 athlètes qui s'y entraînent et suivent des formations scolaires et professionnelles.

