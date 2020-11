ROUEN, 7 juil 2004 (AFP) - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine

(ANRU) a approuvé le Grand projet de ville (GPV) de Rouen qui sera doté d'une enveloppe de 330 millions d'euros pour la période 2004-09, a annoncé

mercredi dans un communiqué le cabinet du maire Pierre Albertini (UDF).



L'ANRU qui a été mise en place début juin par le ministre de la ville Jean-Louis Borloo apportera environ 100 millions d'euros tandis que les collectivités locales et l'Europe financeront le reste. Ce GPV vise à démolir 664 logements, en réhabiliter plus de 3.000 et en construire 1.553 (dont 650 hors secteur HLM). Il concerne les quartiers de la Grand'mare, de la Lombardie, du Châtelet, des Sapins et de Grammont peuplés d'environ 20.000 habitants soit le cinquième de la population de Rouen.

Le GPV de Rouen est entré fin juin dans sa phase active avec la démolition dans le quartier de la Grand'mare de la tour César Franck longue de 76 mètres et comprenant 76 logements et 8 cases commerciales. Quelque 140 dossiers de ce type s'appliquant aux quartiers en déshérence des grandes villes sont en cours l'examen par l'ANRU.