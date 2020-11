ROME, 30 juin (AFP) - Plusieurs dizaines de milliers de fidèles sont attendus jeudi pour l'inauguration d'une église monumentale réalisée par

l'architecte Renzo Piano pour saint Padre Pio à San Giovanni Rotondo, ville des Pouilles (sud) où se conjuguent dévotion populaire et sens des affaires.

Les hôtels de ce gros bourg de 26.000 habitants, où le saint le plus populaire d'Italie est enterré, ont été pris d'assaut et le nouvel édifice,défiant par son gigantisme la basilique Saint-Pierre de Rome, affichera complet pour la messe d'inauguration.

"Tout a été distribué : les 7.500 places assises à l'intérieur et les 35.000 places debout du parvis" pour la cérémonie retransmise en direct à la

télévision, a indiqué à l'AFP Antonio Puzzolante, un responsable de la mairie. Pour assister à la cérémonie qui sera suivie de feux d'artifice, il fallait demander une invitation. Les Etats-Unis et l'Irlande sont les nations qui ont fait le plus de demandes de billets, suivies par la France, l'Espagne et l'Allemagne. Les régions du sud de l'Italie, Pouilles, Sicile et Campanie seront les plus représentées dans l'assistance.

Vingt-deux arches de pierre, 5.700 m2 de superficie intérieure et 8.000 m2 de parvis, 10 mètres de dimension pour l'orgue, le plus grand jamais réalisé en Italie : la nouvelle église de San Pio da Pietralcina qui a demandé dix ans de travaux, aligne les records.

Pour les jardins, la communauté des Frères capucins, qui a commandité l'ouvrage, a aussi vu grand : plus de 2.000 cyprès ont été plantés, 500 sapins, 2.230 chênes, plus de 23.000 lavandes et 50.000 plants de lierre. Plus large que haute, l'église en forme de coquillage conçu par le célèbre architecte italien n'entame pas cependant la primauté de Saint-Pierre, dont la croix se découpe sur le ciel de Rome à environ 140 mètres de hauteur.

La basilique romaine, berceau du catholicisme, peut accueillir 6.000 fidèles sous sa coupole et près de 150.000 en plein air sur la place dessinée par Michel-Ange. "Saint-Pierre a une plus grande surface au sol que la nouvelle église", certifie à l'AFP le père Stefano Campanella, responsable du la radio-télévision Padre Pio. L'ampleur du chantier est à la mesure de la popularité du moine capucin Padre Pio (1887-1968), canonisé en 2002 par Jean Paul II. L'image du saint, avec sa tunique marron et son éternelle barbe, est omniprésente dans la péninsule, en particulier dans le sud, et déclinée sous forme de cadres de poche, statuettes, calendriers, jusqu'à servir même parfois d'argument à des escrocs.

Pas moins de 300.000 fidèles avaient fait le déplacement au Vatican pour assister à la messe de canonisation le 16 juin 2002. Padre Pio avait été frappé à 23 ans par des plaies aux mains, aux pieds et au thorax évoquant celles du Christ crucifié. Elles ne se sont jamais cicatrisées de son vivant. De nombreuses guérisons miraculeuses lui sont attribuées, qui ont renforcé son aura.

Sur la base de ce succès, la communauté de l'Oeuvre de Padre Pio a multiplié les initiatives, créant un hôpital, un journal --"La voce di Padre Pio"-- et même une télévision, "Tele Padre Pio", diffusée sur le satellite. La localité brasse un chiffre d'affaires, qui était estimé à 300.000 euros par week-end à la grande époque, juste après la canonisation, mais qui donne des signes d'essoufflement.

L'hiver dernier, il n'était pas rare que les nombreux hôtels et pensions à peine inaugurés (192 pour 26.000 habitants) restent aux trois quarts vides pendant de longues semaines. "La nouvelle église devrait donner un coup de fouet au flux touristique : cela attirera beaucoup de monde", espère au nom de la municipalité M. Puzzolante, en admettant qu'il y a "une baisse d'affluence depuis 2003".