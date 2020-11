LYON, 22 mars 2005 (AFP) - Le tribunal de commerce de Lyon a validé mardi l'offre faite par Cari, une société niçoise, de reprise d'une entreprise de bâtiment et travaux publics du Rhône, Mazza BTP, permettant la sauvegarde de

204 emplois sur 370, a-t-on appris auprès de l'avocat du comité d'entreprise.

L'offre de Cari, qui propose également de contribuer au financement du plan de sauvegarde de l'emploi à hauteur de 100.000 euros, a été préférée à celles du groupe français de construction et de service Vinci, et d'Asten, une société parisienne, a indiqué à l'AFP Me Georges Meyer.

Placée en redressement judiciaire en novembre 2004, Mazza BTP, une entreprise familiale de Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône), accusait un passif de plus de 16 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros, selon Me Meyer.