PARIS, 23 sept 2004 (AFP) - Les placements en actions devraient connaître

une reprise modérée en 2005 mais les dépenses des particuliers dans le

logement subiront un léger tassement, indique jeudi le Bureau d'informations

et de prévisions économiques (BIPE) dans un communiqué.

Ce tassement se fera en liaison avec la remontée des taux d'intérêt. On assistera à un reflux net des crédits nouveaux à l'habitat et à une augmentation du taux d'apport personnel des particuliers dans les opérations immobilières, selon les conclusions du séminaire annuel de l'Observatoire des marchés de l'épargne et du crédit, citées par le BIPE.

Dans un environnement boursier "moins fébrile", les livrets soumis à l'impôt devraient être un peu délaissés, ce qui devrait profiter aux placements directs en actions et souscriptions en OPCVM actions. L'assurance vie continuera de croître "mais à un rythme ralenti" par rapport à 2004, ajoute le BIPE. Pour la période 2006-2009, le BIPE s'attend à un accroissement de la part des portefeuilles actions dans le patrimoine financier des ménages (moins par détention directe que par la gestion collective, notamment avec le développement du PERCO).

La part de l'assurance vie continuera de croître et le PERP prendra progressivement sa place dans la croissance de l'assurance vie. Au total, on devrait observer une baisse progressive du taux d'épargne, une poursuite de l'augmentation de l'assurance vie et des actions dans le patrimoine financier des ménages et une bonne résistance du patrimoine non financier. En fin de période, sa part dans le patrimoine total restera encore supérieure aux 3/5, conclut le BIPE.