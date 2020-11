PRAGUE, 10 août (AFP) - La production du secteur du bâtiment et des travaux publics en République tchèque a reculé de 2,9% en juin sur un an, après une baisse de 2,4% enregistrée un mois plus tôt, a annoncé mardi à Prague l'Office des statistiques (CSU).



En chiffres corrigés des effets des jours ouvrables, la production du secteur du bâtiment tchèque a baissé de 4,1% en juin, précise le CSU. La baisse enregistrée en mai et en juin "répond aux attentes", souligne le CSU. "Selon les calculs du CSU, ce recul a pratiquement compensé une progression exceptionnelle en avril (+62,4%)", lit-on dans un rapport de l'office des statistiques. En avril, les firmes avaient voulu achever le maximum de travaux au taux réduit de TVA (5%), avant le passage au taux normal de TVA (19%) avec l'entrée du pays dans l'UE, le 1er mai.

Redacteur