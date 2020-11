PARIS, 14 fév 2005 (AFP) - Les nappes phréatiques de la région Rhône-Alpes, du Nord, de Poitou-Charentes et d'Aquitaine restent fortement déficitaires, faute de pluies suffisantes pendant l'automne, selon le bulletin de février du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

"La faiblesse des précipitations durant tout l'automne et plus particulièrement pendant le mois de novembre (de 2 à 4 fois plus sec que la normale sauf en Ariège, en Bourgogne et sur la bordure occidentale de la vallée du Rhône) n'a pas permis une recharge importante des aquifères", remarque le BRGM.

Décembre a globalement été très sec en France, avec jusqu'à moitié moins de pluie, excepté dans les Pyrénées-Orientales et en Corse. L'état des nappes d'eau a donc peu changé par rapport à l'été dernier, avec un net déficit dans la région Rhône-Alpes (pays de Gex, basse vallée de l'Ain, la Dombes, la vallée de la Drôme), dans la partie nord-est de la nappe de la craie du Bassin de Paris (Marne, Ardennes, Aube) et dans le nord de la Somme ou en Artois-Arrageois.

Plusieurs nappes de Corse sont également en dessous de la normale, ainsi que certaines nappes en Aquitaine, très sollicitées par les prélèvements en eau potable. En revanche, les aquifères non crayeux du Boulonnais se sont fortement rechargés, revenant à la normale, ainsi que les nappes de la région Bourgogne.

Peu de nappes affichent encore un niveau supérieur à la normale. Parmi celles-ci, la nappe du calcaire de Beauce, celle de l'est du bassin parisien, et les nappes superficielles de Roussillon.