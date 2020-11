LILLE, 16 sept 2004 (AFP) - L'étude d'un projet de ligne TGV entre Paris et

Londres via Amiens doit être lancée avec un financement de l'Etat "dès 2005",

annonce le ministre des Transports et de l'Aménagement du territoire Gilles de

Robien dans un entretien au Courrier Picard à paraître vendredi.

"Le 23 septembre prochain, je réunis les différentes collectivités avec la SNCF et RFF (Réseau ferré de France, ndlr). Nous signerons la convention pour les études de ce TGV, avec déjà de l'argent public qui est programmé dès 2005 à cet effet", déclare M. de Robien, qui fut maire d'Amiens de 1989 à 2002, et qui est actuellement deuxième adjoint au maire. "Ces études ont un financement 100% Etat, nous ne demanderons rien aux collectivités", ajoute-t-il, sans préciser le budget alloué. Lors des études pour la ligne à grande vitesse Paris-Lille en 1986, un "barreau" par Amiens devait être étudié, rappelle-t-il. "Ensuite, les gouvernements se sont succédé. Pour ce dossier, le barreau a été enterré par mon prédécesseur (le communiste Jean-Claude Gayssot, ndlr), il ne faut pas le cacher", affirme le ministre des Transports. La liaison Paris-Londres via Amiens avait été classée comme "projet à étudier" lors du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 18 décembre 2003, qui a par ailleurs retenu 35 projets d'infrastructures de transport à engager ou à réaliser d'ici 2012, représentant des travaux de 20 milliards d'euros.

Redacteur