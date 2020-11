PARIS, 15 fév 2005 (AFP) - L'enquête administrative sur l'accident du terminal 2E de l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle a conclu mardi que la section du bâtiment qui s'est effondrée le 23 mai 2004, faisant 4 morts et 3 blessés, était dès l'origine trop fragile.

Même si elle n'avait pas vocation à déterminer les responsabilités, du seul ressort de l'enquête judiciaire ouverte au tribunal de Bobigny, cette enquête strictement technique pointe des lacunes qui tiennent tant à la conception qu'à la réalisation de l'ouvrage.

"La coque était au bord de la mort", a expliqué Jean Berthier, le président de la commission d'enquête. M. Berthier a détaillé les causes qui ont conduit à "la ruine d'une structure dont les réserves initiales de sécurité étaient faibles".

"Des fissurations existaient dès le début", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. "Et avec le jeu, la coque s'est progressivement fragilisée", a-t-il ajouté.

Le ministre des Transports Gilles de Robien a affirmé dans la soirée qu'il appartenait "à la justice seule et en toute indépendance" de déterminer les "responsabilités" dans cette catastrophe. Il a aussitôt ajouté qu'il faisait "une totale confiance à Aéroports de Paris (ADP, gestionnaire public des aéroports parisiens, ndlr) et à son actuel président Pierre Graff pour assurer le développement de l'établissement". ADP, à la fois maître d'oeuvre et maître d'ouvrage, a indiqué qu'il confronterait les conclusions du rapport aux "résultats de ses propres investigations". "Ces investigations sont à la disposition de la procédure judiciaire. Seules les conclusions de l'enquête judiciaire permettront de déterminer les responsabilités", a-t-il ajouté.

Plusieurs points faibles ont été mis au jour par la commission qui a confirmé, au moins pour partie, des informations révélées le 7 février par le Parisien.

D'abord, "un ferraillage insuffisant ou mal positionné", qui avait été mis en cause dès lundi dernier par l'architecte du 2E, Paul Andreu. "Depuis le premier jour, les observations visuelles ont montré que le sinistre a pour cause une insuffisance de l'armature en acier du béton" qui "constitue une tâche d'exécution à la charge des entreprises de BTP", avait-il indiqué dans un communiqué.

Plusieurs entreprises filiales de Vinci sont intervenues sur ce chantier. La qualité du béton est hors de cause, selon la commission Berthier, toutefois son épaisseur "de 19 centimètres" a été jugée "préoccupante" par les experts. Autre faiblesse, "un manque de redondance mécanique, c'est-à-dire de possibilité de transferts d'efforts vers d'autres zones en cas de défaillance locale".

La "faible résistance de la poutre sablière", qualifiée d'un "peu suspecte", a été soulignée, de même que "le positionnement des butons (étais métalliques cylindriques, ndlr) à l'intérieur du béton". L'effondrement a pu être déclenchée par deux événements, estime l'enquête.

Soit "la très basse température du 23 mai au matin" (4,1°C, la température la plus froide du mois), soit "le relâchement de l'étrier d'une pile" retenant l'ensemble de la structure. Les membres de la commission ont formulé trois recommandations qui ajoutent, en creux, des éléments d'explication. Elles concernent la qualité et la fiabilité des calculs et des études préparatoires, la confusion des rôles de maître d'oeuvre et de maître d'ouvrage pratiquée par ADP et enfin le contrôle technique confié au bureau Veritas.

Quant à l'avenir du bâtiment, M. Berthier est optimiste: "toute structure est sauvable", a-t-il estimé tout en renvoyant à ADP la responsabilité de choisir entre reconstruction totale ou partielle de la jetée. ADP "se déterminera (...) dans un délai de deux mois, aux alentours du 15 avril.