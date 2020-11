PARIS, 8 fév 2005 (AFP) - Le projet d'ouverture du capital d'Aéroports de Paris (ADP), qui doit être examiné mercredi à l'Assemblée nationale, ne sera pas retardé par les enquêtes en cours sur l'effondrement d'une partie du terminal 2E de l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle, a indiqué mardi François Goulard, secrétaire d'Etat aux Transports.

"Cela ne va pas retarder une opération comme celle-là", a-t-il estimé dans un entretien à l'AFP.

"Cela ne change pas du tout la nécessité d'une évolution statutaire d'ADP et cela n'empêche en rien l'ouverture du capital", a-t-il assuré. "C'est certes un événement très coûteux mais ADP est bien assuré. On sait qu'il y a un coût qui est au maximum celui de la construction initiale (de l'ordre de 650 M EUR, ndlr), ou à peu près", a-t-il ajouté. Les conclusions de l'enquête administrative menée sous la présidence de Jean Berthier, sur cet accident survenu le 23 mai et qui a fait 4 morts et 3 blessés, devraient être rendues publiques le 15 février.

"Il y a une première réunion en fin de semaine au ministère des Transports pour discuter avec la commission Berthier", a indiqué M. Goulard, ajoutant que "plusieurs réunions" avaient déjà eu lieu avec la commission pour suivre l'évolution de ces travaux.

Dans la conception du terminal, "il y a eu des défaillances, il n'y a pas une cause unique", a-t-il par ailleurs estimé. Il s'est également interrogé sur ce qu'il faudrait décider par la suite:

"est-il mieux de raser et reconstruire ou de renforcer l'ouvrage? Aujourd'hui c'est assez ouvert. J'ai tendance à penser qu'on a probablement intérêt à consolider qu'à démolir", a-t-il commenté, soulignant cependant que cette décision était du ressort d'ADP.