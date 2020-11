PARIS, 29 août 2005 (AFP) - André Rossinot, président du Parti radical, associé à l'UMP, "demande au Premier ministre, Dominique de Villepin, de faire preuve de volontarisme en faisant du logement une priorité nationale" et propose dans ce but un "Grenelle du logement".

"Le nouveau drame qui s'est produit la semaine dernière dans le 13ème arrondissement de Paris (l'incendie d'un immeuble vétuste qui a causé la mort de 17 personnes dont 14 enfants) doit aujourd'hui amener le gouvernement à prendre des mesures efficaces et durables envers les 3 millions de personnes qui souffrent dans notre pays d'être mal logées ou d'un manque de logement", affirme M. Rossinot.

Le patron des Radicaux propose "la mise en place très rapide d'un "Grenelle" du logement qui devrait déboucher sur une concertation "Grenelle" permanente avec les bailleurs sociaux, les grandes villes, le 1% logement et les associations".

Selon lui, "au niveau local, des Etats généraux de la précarité et du logement d'urgence doivent être également initiés par les maires des grandes villes, les agglomérations, les départements, les régions et l'ensemble des acteurs locaux du logement avec l'appui de l'Etat compétent en matière d'hébergement social".

L'expression "Grenelle du logement" fait référence aux accords signés en mai 1968 entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, au ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle à Paris et qui prévoyaient l'augmentation salaire minimum de 25%, des salaires de 10% et la réduction du temps de travail.