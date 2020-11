NEW YORK, 17 déc (AFP) - Le magnat de la presse Rupert Murdoch est sur le

point d'acquérir un appartement sur la Cinquième Avenue à New York pour la

somme record de 44 millions de dollars, qu'il devra payer cash, indique

vendredi le New York Times.

Ce prix, que le milliardaire d'origine australienne a accepté de payer pour le triplex du défunt Laurance Rockefeller, est le plus élévé jamais versé pour une résidence à Manhattan. L'offre de M. Murdoch a été acceptée lundi par les représentants des légataires de M. Rockefeller. Elle doit encore être approuvée par le conseil de co-propriété de l'immeuble, qui exige que tout achat d'appartement dans cette résidence soit réglée en cash. Ce triplex de quelque 740 m2 est situé dans une résidence construite en 1931 au 834 Fifth avenue, face à l'entrée du zoo de Central Park, sur l'une des portions les plus prestigieuses de l'avenue. Il englobe les 14, 15 et 16èmes étages, compte 20 pièces et plus de 350 m2 de terrasses. Les seules charges mensuelles s'élèvent à 21.000 dollars. Jusque-là, le plus cher appartement new-yorkais jamais payé avait été acquis en 2003 par le financier David Martinez pour quelque 42,25 millions de dollars, dans un des immeubles du nouveau Time Warner Center, à Columbus Circle, rappelle le quotidien. Rupert Murdoch, 73 ans, 43ème au classement Forbes des fortunes mondiales, vivait jusqu'ici avec son épouse et leurs deux petites filles dans un appartement du quartier de Soho, à Manhattan.

