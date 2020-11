BASTIA, 28 oct 2004 (AFP) - Quelque 20.000 foyers de Bastia et sa banlieue,

soit environ un tiers de la population de l'agglomération, sont privés d'eau

courante depuis jeudi matin après la rupture d'une canalisation, a-t-on appris

auprès de la préfecture de Corse.

La rupture d'une importante canalisation dans le sud de l'agglomération, sur la commune de Biguglia, à proximité d'un chantier, a été détectée vers 05h00, a confirmé l'Office hydraulique de la Corse.

Toute la journée, ses services ont travaillé d'arrache-pied pour tenter d'atteindre la canalisation mais le trou se remplissait d'eau à mesure que les ouvriers creusaient, empêchant d'étayer la tranchée et d'atteindre la canalisation rompue.

Une grande partie des quartiers bas de Bastia et des villes limitrophes de Biguglia et Miomo étaient encore privés d'eau dans la soirée et les experts de l'Office hydraulique estimaient que l'adduction d'eau ne pourrait pas être rétablie avant vendredi matin au mieux.

"Nous estimons à environ 20.000 le nombre de foyers privés d'eau et nous suivons de près la situation sanitaire", a expliqué à l'AFP Vincent Berton, directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse. Selon le haut fonctionnaire, un plan de distribution prioritaire a été mis en place pour alimenter notamment le centre hospitalier de Bastia, les pompiers et d'autres sites stratégiques.