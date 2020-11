MOSCOU, 18 août (AFP) - Depuis l'époque soviétique, le centre historique de Moscou, aux alentours de la forteresse du Kremlin, a souffert de nombreuses transformations brutales et peu respectueuses du patrimoine architectural de la ville.



Un des symboles de Moscou, l'immense Cathédrale du Christ Sauveur construite à la fin du XIXe siècle sur le quai de la Moskova et dédiée à la victoire du peuple russe sur Napoléon a été dynamitée en 1931 sur ordre de Staline.

Un gigantesque Palais des Soviets de 415 mètres de haut, avec une statue de Lénine au sommet, devait être érigé à sa place, mais la Deuxième guerre mondiale l'a empêché.

A l'époque de Khrouchtchev, une piscine a été construite sur le site de l'église démolie. La cathédrale dont la construction avait duré 44 ans au XIXe siècle, a été reconstruite en béton en 1996, en un peu plus d'un an.

Parmi les milliers d'églises détruites en URSS pendant la campagne anti-cléricale figurait la cathédrale de l'Icône de la Sainte-Vierge de Kazan du XVIIe siècle et la Porte de la Résurrection, à l'entrée de la place Rouge, avec la chapelle de l'icône de la Sainte-Vierge d'Iveria datant de la même époque.

Les deux monuments ont été reconstruits après la chute de l'URSS. Un immense centre commercial en grande partie souterrain, Okhotny Riad, a été bâti en 1997 sur la place du Manège, aux portes du Kremlin, et décoré par Zourab Tsereteli, sculpteur controversé proche du maire Iouri Loujkov.

De même, plusieurs hôtels ont été pris dans la tourmente. Le National et le Métropole, âgés d'un siècle, ont été simplement restaurés, mais Moskva, fleuron de l'architecture stalinienne a été rasé et doit être reconstruit à l'identique, mais modernisé.

Sa particularité était sa façade asymétrique. Selon une légende, deux projets différents avaient été proposés sur une même feuille à Staline et celui-ci a signé le document sans préciser son choix. Par crainte de représailles, le bâtiment a été construit en reprenant la moitié de chaque projet.

Le Manège impérial situé lui aussi près du Kremlin, un monument d'architecture classique construit au début du XIXe siècle par le Français Bétancour, a été partiellement détruit par un incendie en mars dernier.

Le ministère de la Culture s'opposait au projet de reconstruction de ce monument historique qui prévoyait un parking souterrain sous le Manège. L'incendie est survenu au bon moment: plus rien n'empêche la transformation de ses salles d'exposition en un espace commercial, trois fois plus vaste et comprenant un restaurant.