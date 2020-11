VLADIVOSTOK (Russie), 28 juin (AFP) - La plus importante cale sèche construite en Russie, destinée à la construction de plate-formes pour le

projet pétrolier et gazier Sakhaline-2, a été inaugurée lundi dans le port de Vostochnii (Extrême-Orient russe), selon une correspondante de l'AFP sur place

La cale sèche de 18 mètres de profondeur et de 93.000 m3 servira à la construction de bases en béton pour les plate-formes off-shore du projet Sakhaline-2, mené par le géant pétrolier anglo-néerlandais Shell. Le montage de la partie supérieure des plate-formes, construite en Corée du Sud par Samsung, s'effectuera en 2005.

"La construction de bases de plate-formes en béton armé est un élément important dans le cadre de la réalisation du projet Sakhaline-2 (...) et le processus en cours nous donne une grande certitude que nous pourrons dès novembre 2007 commencer à exporter du gaz liquéfié de Sakhaline", a déclaré David Greer, directeur exécutif de Sakhalin Energy, le consortium chargé du projet.

Le consortium Sakhalin Energy, détenu à 55% par Shell, à 25% par la société japonaise Mitsubishi et à 20% par la maison de commerce japonaise Mitsui, a déjà investi cette année 3 milliards de dollars, sur un investissement total prévu de 10 milliards de dollars.

Cette avancée fait suite à la signature le 19 Mai 2003, d'un accord d'achat de 1,2 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, entre le géant japonais Tokyo Electric Power Co. Inc. (TEPCO) et Sakhalin Energy, un consortium mené par l'anglo-néerlandais Shell.

Aux termes de l'entente, le projet Sakhaline 2 devra fournir du GNL de la grande île de Sakhaline, en Extrême-Orient russe, au premier distributeur privé d'électricité du monde pour ses centrales à gaz, sur une période allant jusqu'à 22 ans à partir d'avril 2007.

Le gaz produit au large de la côte nord-est de Sakhaline sera exporté par bateau depuis le sud de l'île dont les eaux sont en grande partie exemptes de glace pendant toute l'année, contrairement à celles du nord.

Sakhaline 2 est, selon Sakhalin Energy, d'un des plus grands projets intégrant pétrole et gaz, qui ait jamais été entrepris dans le monde.