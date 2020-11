MOSCOU, 23 sept (AFP) - Les habitants de Tchétchénie devront payer des

loyers et les services communaux tels le gaz, l'eau ou l'électricité à partir

du 1er janvier 2005, sur décision du gouvernement tchétchène pro-russe, a

annoncé jeudi le responsable tchétchène chargé des services communaux, Aioub

Taramov.

"Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'acte normatif autorisant les prélèvements pour les services communaux", a expliqué M. Taramov, cité par l'agence Itar-Tass. La grande majorité de la population de cette république russe du Caucase ravagée par la guerre n'a ni eau courante ni électricité, même dans la capitale Grozny, où tarde en outre la reconstruction des logements, détruits par les combats et les bombardements. Une très grande partie de la population est en outre sans travail.

"Dans les districts où les services sont fournis en permanence, il y aura un certain montant à payer, là où ce n'est pas le cas, un autre", a précisé M. Taramov, ajoutant que le montant, fixé par les autorités municipales, serait proportionnel à la qualité du service rendu et à l'état de l'habitation. Au cours des dix dernières années, la Tchétchénie n'a connu que trois ans de paix relative entre les séparatistes tchétchènes et les forces fédérales. Après la première guerre de 1994-1996, les forces russes sont à nouveau entrées en octobre 1999 en Tchétchénie, où les échanges de tirs et les combats sporadiques se poursuivent à ce jour.

Moscou assure que la situation est "normalisée" dans la république du Caucase du Nord. Un nouveau président tchétchène pro-russe, Alou Alkhanov, a été élu en août dernier, afin de remplacer Akhmad Kadyrov, tué dans un attentat à la bombe en mai à Grozny.