MOSCOU, 15 mars 2005 (AFP) - Le président russe Vladimir Poutine a promis mardi de superviser personnellement les rénovations, qui coûteront plus d'un milliard de dollars, des théâtres du Bolchoï à Moscou et du Mariinski à Saint-Pétersbourg, "deux symboles de la Russie", selon le chef de l'Etat.

"Nous tiendrons des rencontres régulières au Kremlin au fur et à mesure de l'avancement des travaux, pour contrôler les dépenses et assurer que la reconstruction sera achevée à temps", a dit M. Poutine aux directeurs des deux principaux théâtres russes, lors d'une rencontre au Bolchoï qui a donné le feu vert au lancement du projet. Le président russe a mis en garde contre d'éventuelles malversations concernant les flux financiers, accompagnant "parfois en Russie la reconstruction d'installations aussi importantes".

"L'augmentation graduelle du coût prévu des travaux pour les deux théâtres montre déjà que tout le monde veut gagner de l'argent là-dessus", a-t-il relevé. "Il n'y a rien là d'extraordinaire, mais il faut surveiller que les bénéfices (des compagnies qui mèneront les travaux) ne dépasseront pas les normes internationales en vigueur".

La rénovation du Kremlin, menée entre 1994 et 1996 par l'intendant de l'époque Pavel Borodine, avait provoqué un scandale en Russie. M. Borodine, avait été limogé, après avoir été accusé d'avoir perçu et blanchi quelque 25 millions de dollars de commissions occultes versées par deux sociétés suisses, Mercata et Mabetex, ayant participé aux travaux qui ont officiellement coûté 335 millions de dollars.

Le coût des travaux du Bolchoï est évalué à environ un milliard de dollars --un tiers des dépenses ira à la restauration de son intérieur, avec six kilos d'or prévus pour rénover les boiseries des somptueux balcons, a relevé l'architecte en chef Nikita Changuine-- ceux du Mariinski à 330 millions de dollars, selon le ministre du Développement économique, Guerman Gref, présent à la rencontre au Bolchoï.

La scène principale du Bolchoï fermera le 1er juillet, pour environ trois ans. Sa troupe va partir en tournées nationales et internationales. Le célèbre théâtre moscovite a ouvert une deuxième scène en 2002