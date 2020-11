MADRID, 10 déc (AFP) - Le groupe immobilier et de BTP Sacyr Vallehermoso a

demandé au ministre de l'Economie, Pedro Solbes, de jouer un rôle de médiateur

dans le bras de fer qui l'oppose à la banque BBVA dont il veut acheter 3,1% du

capital, affirme vendredi le quotidien madrilène économique Expansion.

Cette requête a été formulée lors d'un entretien jeudi entre le président de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero et M. Solbes, soutient ce quotidien. Interrogé par l'AFP, un porte-parole du groupe immobilier et de BTP n'a ni confirmé ni démenti cette information. De son côté, un porte-parole du ministère de l'Economie a affirmé ne pas être en mesure de confirmer la tenue de cet entretien.

Sacyr Vallehermoso voudrait que Pedro Solbes intervienne auprès de la Banque d'Espagne pour qu'elle se prononce de façon explicite sur son projet. Outre l'acquisition de 3,1% de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), deuxième banque espagnole, qui en ferait son premier actionnaire individuel, le groupe immobilier et de BTP a dit son ambition d'être représenté au sein de son conseil d'administration.

Le 2 décembre, BBVA a refusé dans un cinglant communiqué d'examiner toute entrée à son conseil d'administration de Sacyr Vallehermoso, qualifiant l'intention de ce groupe de "non conforme à ses intérêts". Jusqu'à présent, la Banque d'Espagne a évité de se prononcer, arguant qu'elle doit seulement le faire pour des opérations visant au moins 5% du capital d'une banque. Sacyr Vallehermoso attendait un feu vert de la Banque centrale espagnole à son opération, ce qui aurait renforcé sa position dans le contentieux l'opposant à BBVA, croit savoir Expansion.

Le conseil d'administration du groupe immobilier et BTP pourrait se réunir dans les prochains jours pour décider s'il persiste ou non dans son intention de devenir actionnaire de BBVA. Dans son communiqué du 2 décembre, BBVA notait qu'"une société de la dimension" de Sacyr, pour laquelle l'investissement évoqué (1,25 md EUR) "représenterait 75% de ses ressources propres" pourrait "difficilement garantir un engagement permanent, continu et non spéculatif".