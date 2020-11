PARIS, 29 juil 2005 (AFP) - Le groupe Saint-Gobain (verre, emballages, matériaux de construction) a identifié d'autres cibles que le plâtrier britannique BPB, pour lequel il est cependant toujours à la recherche d'un accord, a affirmé vendredi le PDG du groupe, Jean-Louis Beffa.

"Nous avons identifié d'autres opportunités de taille significative, intéressantes", a indiqué M. Beffa au cours d'une conférence de presse. Saint-Gobain avait indiqué jeudi soir être toujours à la "recherche" d'un accord pour une offre d'achat sur le leader mondial du plâtre BPB, malgré le refus opposé par ce dernier à une proposition informelle du français le 22 juillet à 4,85 mds EUR. M. Beffa n'a cependant pas voulu donner de détails sur les discussions en cours avec BPB.

"Vous savez bien que la réglementation anglaise liée aux offres publiques d'achat ne me permet pas aujourd'hui de commenter davantage", a-t-il lancé avant la séance de questions suivant la présentation des résultats semestriels.

"Pierre-André (de Chalendar, nouveau directeur général délégué, ndlr) et moi nous avons procédé à une analyse approfondie de la stratégie de notre groupe", a affirmé M. Beffa.

"Nous pensons qu'il y a des éléments importants à prendre en compte qui nous amène à avoir une nouvelle vision de notre stratégie de croissance externe", a-t-il poursuivi.

Parmi les arguments avancés par M. Beffa: l'évolution plus favorable du dossier amiante, "qui a empêché" pendant un certain temps une stratégie "d'acquisition plus active" et l'environnement actuel des taux intérêt. "Le bilan de Saint-Gobain peut aisément supporter un endettement plus élevé", a ajouté M. Beffa.