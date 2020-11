PARIS, 11 jan 2005 (AFP) - Le groupe français de verre et matériaux de

construction Saint-Gobain a annoncé mardi l'acquisition pour un montant non

dévoilé du groupe WAW-A-Keramika, leader en Slovaquie et numéro deux en

République tchèque de la distribution de carrelage et de sanitaire.

Fort de 23 agences (15 en Slovaquie et 8 en République tchèque), WAW-A-Keramika a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros, précise Saint-Gobain dans un communiqué.

Redacteur