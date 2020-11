PARIS, 3 mai 2005 (AFP) - Le groupe français Saint-Gobain (verre, emballages et matériaux de construction) a signé officiellement l'acquisition de la société chinoise Danfeng, qui produit du carbure de silicium, à l'occasion de la visite en France du ministre chinois du Commerce, Bo Xilai.

La société Danfeng, située dans la province de Heilongjiang dans le nord de la Chine, est le principal producteur de micro poudres de carbure de silicium du pays, a indiqué Saint-Gobain mardi dans un communiqué.

Elle produit 15.000 tonnes de carbure de silicium par an et réalise un chiffre d'affaires proche de 20 millions de dollars, a encore précisé le groupe. Le carbure de silicium est notamment utilisé dans l'industrie du semi-conducteur, dans les abrasifs et les revêtements de protection réfractaire.