PARIS, 26 avr 2005 (AFP) - Le groupe français Saint-Gobain (verre, emballages et matériaux de construction) a réalisé au premier trimestre 2005 un chiffre d'affaires de 7,633 milliards d'euros, en hausse de 5,1% par rapport à la même période de 2004 en normes IFRS, a-t-il annoncé mardi.

Le groupe confirme dans un communiqué l'objectif d'une progression de 6% de son résultat d'exploitation (en normes IFRS) à taux de change constants.

D'une façon générale, les volumes de vente reculent dans les activités du groupe liées au marché européen de la construction, en raison de conditions climatiques défavorables en Europe de l'Ouest et de l'Est, et d'un nombre de jours ouvrés inférieur à l'an dernier, de 1 à 3 jours selon les pays, relève le communiqué.

Le pôle "Distribution Bâtiment" affiche, à données réelles, une progression de son chiffre d'affaires (+13,5% à 3,2 mds EUR). Le pôle "Matériaux Haute Performance" réalise, à données réelles, la plus forte croissance du groupe (+2,4% à 1,16 md EUR). Cette évolution résulte de l'augmentation des volumes et des prix de vente dans les Céramiques et Abrasifs, qui continuent à bénéficier de la reprise de l'activité manufacturière et de l'investissement industriel, en particulier aux Etats-Unis.

Dans les métiers historiques, le chiffre d'affaires du pôle "Vitrage" recule légèrement (-0,6% à 1,08 md), en raison de la baisse des volumes sur le marché du Bâtiment en Europe, par rapport au 1er trimestre 2004. Le pôle "Conditionnement" affiche une légère érosion (-3,9% à 901 M EUR) de son chiffre d'affaires à données comparables, les hausses de prix constatées sur l'ensemble de la branche ayant été plus que compensées par le recul des volumes de vente sur le marché du vin en Europe constatée depuis l'automne dernier.

Le pôle "Produits Pour la Construction" (PPC) est quasiment stable (+0,7% à 1,394 md), malgré le fort recul des ventes de la Canalisation (-8,7% à 322 M EUR) consécutif à l'achèvement, à la fin du 1er trimestre 2004, des livraisons du contrat d'Abu Dhabi.

L'analyse par zone géographique fait ressortir, à structure et taux de change comparables, le maintien d'un bon niveau d'activité en France (hors Canalisation) et, surtout, aux Etats-Unis, relève encore le communiqué. Les autres pays d'Europe occidentale, dans leur ensemble, sont en léger recul en raison des conditions climatiques. Quant aux pays émergents (notamment ceux d'Asie et d'Amérique Latine), ils restent très dynamiques, poursuit le texte.