PARIS, 20 oct 2004 (AFP) - Deutsche Bank a relevé mercredi sa

recommandation sur le titre Saint-Gobain à "achat" contre "conserver"

auparavant, en estimant que la société profitera à la fois d'une valorisation

attractive et d'une tendance positive à court terme.

"Le titre est resté confiné dans des marges étroites depuis cinq ans" et "il y a aujourd'hui des catalyseurs pour qu'il casse son plafond", estime la banque, pour laquelle la valorisation de l'action est par ailleurs attractive.

"La tendance à court terme s'améliore alors que les changements structurels opérés depuis 1990 ont créé un modèle économique plus solide avec la perspective d'une rentabilité plus élevée et de la croissance", estime la Deutsche Bank.