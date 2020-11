PARIS, 19 juil 2005 (AFP) - Goldman Sachs a relevé mardi sa recommandation sur le titre Saint-Gobain à "surperformance" contre "en ligne" auparavant, jugeant le groupe plus à l'aise face aux litiges sur l'asbestose et plus agressif dans sa politique d'acquisitions, selon une note à ses clients.

Goldman Sachs a fixé à 54 euros l'objectif de cours, soit "16% de plus que les niveaux actuels". "La direction de Saint-Gobain va à notre avis dans le bon sens", indique Goldman Sachs: "le groupe apparaît plus à l'aise avec le problème de son exposition aux litiges sur l'asbestose et semble prêt à devenir plus agressif sur le front des acquisitions". La banque d'affaires estime à 800 millions d'euros les dépenses d'investissement réalisées jusqu'à présent depuis un an, principalement dans les matériaux de construction, et table sur la poursuite de la croissance de ces dépenses en 2005 et 2006.

Sur cette période, Goldman Sachs attend "au moins une importante acquisition dans la distribution (supérieure à 1 md EUR)". "Saint-Gobain mérite de combler le fossé face à ses concurrents dans les matériaux de construction", en conclut Goldman Sachs, qui évalue à 20% le retard accumulé sur les concurrents en termes de valorisation. Sur les douze derniers mois, le titre a par ailleurs fait moins bien que le secteur dans son ensemble, à hauteur de 15%, précise encore Goldman Sachs, qui attend des résultats "solides" pour le premier semestre. Ils seront publiés le 28 juillet.