LONDRES, 14 sept 2005 (AFP) - Le groupe français Saint-Gobain maintient son offre à 720 pence par action sur le plâtrier britannique BPB estimant qu'elle valorise celui-ci "pleinement et équitablement", et met en cause les méthodes de calculs du britannique, mercredi dans un communiqué.

Conformément à la procédure britannique, BPB a publié mercredi son document de défense, réitérant et détaillant son refus de l'offre formulée par Saint-Gobain le 31 août qui valorise l'entreprise à 5,4 milliards d'euros. "Le document en défense de BPB ne contient aucune information qui conduise à une nouvelle valorisation de BPB, et confirme en réalité l'opinion de Saint-Gobain selon laquelle son offre reflète pleinement la valeur de BPB", explique le groupe français dans un communiqué. Fermant la porte à une surenchère pour l'instant, Saint-Gobain affirme ainsi que son offre "prend en compte la qualité et la croissance des activités de BPB". "L'opinion de BPB selon laquelle sa valorisation devrait être établie sur la base d'un multiple de résultat aussi élevé que 14,3 est très surprenante", avance également Saint-Gobain, jugeant la méthodologie utilisée par le britannique "critiquable". Selon BPB, au contraire, l'offre de Saint-Gobain "ne reconnaît pas la position unique de BPB, ses résultats hors du commun et ses perspectives de croissance exceptionnelles", a-t-il détaillé mercredi. Le plâtrier a présenté des perspectives alléchantes à ses actionnaires, notamment un bénéfice avant impôt en hausse de 24% sur l'année 2005/2006 à au moins 350 ML, et un bénéfice par action de 51 pence, en hausse de presqu'un tiers par rapport à l'an dernier.

