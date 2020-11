PARIS, 4 oct 2005 (AFP) - Le titre Saint-Gobain montait légèrement mardi matin, alors que les analystes estimaient que le groupe français est bien parti pour réussir à racheter le plâtrier britannique BPB sur lequel il a lancé une offre hostile.

A 11H05 (09H05 GMT), le titre prenait 0,52% à 48,45 euros, dans un marché en légère hausse de 0,07%. Le groupe avait annoncé lundi que seulement 0,88% des actions avaient été apportées à son offre hostile, au prix de 720 pence par action BPB. Les analystes estiment que Saint-Gobain pourrait relever son offre jusqu'à 750 pence. Au cours des dernières semaines, BPB s'échangeait autour de 735 pence. "Nous pensons qu'ils (Saint-Gobain, ndlr) vont réussir. C'est sûr que c'est bien vu par le marché et ils ne vont pas surpayer", a indiqué un courtier à Paris.

"Le dossier est bon, et s'ils augmentent leur offre à 750 pence, cela fait seulement 5% de plus. Ils vont doucement et avec intelligence", a-t-il ajouté. Morgan Stanley estime que Saint-Gobain pourrait monter jusqu'à 740-750 pence, sans peser sur ses résultats futurs et la valorisation de son titre.

Même à 720 pence --qui représente une prime de 40% par rapport au cours de BPB avant l'offre de Saint-Gobain--, le groupe français pourrait arriver à se retrouver avec une participation importante, selon Morgan Stanley.

Ainsi, Saint-Gobain aurait son mot à dire au sein de la direction du groupe britannique, avec la possibilité de lancer une nouvelle offre par la suite, selon Morgan Stanley.