PARIS, 25 mai 2005 (AFP) - Le titre du groupe Saint-Gobain montait mercredi, après la présentation du groupe, jugée rassurante par les analystes, de sa division matériaux haute performance (MHP) qui représente 18% de son résultat d'exploitation.

A 09H30 (07H30 GMT), le titre prenait 1,14% à 47,21 euros, dans un marché stable (-0,01%). Saint-Gobain a présenté mardi sa division matériaux haute performance (MHP) qui représente 15% des ventes du groupe et 18% de son résultat d'exploitation.

Cette division est composée des branches céramiques, plastiques, abrasifs et renforcement. Cette présentation a montré l'attractivité de la division MHP, estime Josep Pujal, analyste d'Exane BNP Paribas. Elle a aussi permis de mieux appréhender sa complexité, ajoute Aurel Leven.

"Le pôle des MHP fait partie, avec celui de la distribution bâtiment, des métiers dits +nouveaux+ du groupe Saint-Gobain. Le pôle est de loin le plus complexe du groupe, tant la diversité des produits, de marchés et d'applications est grande", souligne Aurel Leven dans une note à ses clients.

Cette division "montre une croissance au-dessus de la moyenne, une bonne rentabilité et permet à Saint-Gobain de réduire son exposition au cycle de la Construction", estime M. Pujal.

Sur la période 2005-2010, le groupe table sur une croissance de 10% de ses ventes dans la division MHP, dont 5% de croissance interne, et supérieure ou égale à 10% au niveau du résultat d'exploitation, selon Aurel Leven.

Un objectif qui peut sembler prudent, selon la maison de courtage, dans la mesure où il ne suggère qu'une très faible amélioration des marges sur un pôle dit de croissance.

Trois facteurs expliquent ces objectifs "modestes", selon Aurel Leven: le fait qu'une partie des produits des MHP (25%) sont confrontés à des pressions sur les prix; le maintien de l'effort de recherche et développement (3,4% des ventes du pôle soit 161 M EUR ou 40% de la recherche et développement du groupe); et enfin les gains de productivité liés aux délocalisations des plateformes dans les pays émergents qui ne se manifesteront qu'à long terme.

Exane BNP Paribas maintient sa recommandation à surperformance et son objectif de cours à 53 euros. Aurel Leven reste à l'achat avec un objectif de 52 euros.