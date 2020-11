PARIS, 28 juin 2004 (AFP) - Le groupe français Saint-Gobain (verre, matériaux de construction et emballage) va tripler la capacité de la production de son usine de laine de verre de Yegorievsk, dans la région de Moscou en Russie, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué.

En raison de l'augmentation de la "demande d'une isolation de qualité" en Russie et dans les pays voisins, le groupe vient de lancer la construction d'une seconde ligne de production.

Celle-ci sera "opérationnelle" à l'été 2005. La première ligne de production avait démarré en octobre 2003 et employait déjà une centaine de personnes.

L'investissement, dont le montant n'a pas été précisé, se fera par la filiale finlandaise Saint-Gobain Isover Oy et devra "créer environ 100 postes plus à l'usine de Yegorievsk", a précisé Saint-Gobain.