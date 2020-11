PARIS, 21 mars 2005 (AFP) - L'offre permettant l'entrée en Bourse de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef) a été sursouscrite six fois par les institutionnels et attiré près d'un million de particuliers, indique le quotidien La Tribune, à paraître mardi, citant des sources proches du dossier.

Le processus d'entrée en Bourse du groupe Sociétés des autoroutes du nord et de l'est de la France (Sanef) a été lancé le 10 mars, sous forme d'une augmentation de capital d'un maximum de 950 millions d'euros, au prix de 35 à 41 euros par action. L'offre clôture mardi à 17H00 (16H00 GMT) et "le cap du million de particuliers a largement été franchi", selon une source proche du dossier citée par le quotidien économique, dressant un parallèle avec l'entrée en Bourse des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), qui avait attiré en novembre 2004 plus de 1,3 million de particuliers. Mercredi, le ministre de l'Economie et des Finances, Thierry Breton, affirmait déjà que l'offre était "un succès" et que le livre d'ordres était "complètement clos". Troisième réseau autoroutier français, la Sanef, qui exploite notamment l'A1 (Paris-Lille), fera son entrée en Bourse un peu moins de six mois après Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR).

