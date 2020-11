MILAN (Italie), 30 juin (AFP) - Le groupe bancaire italien Sanpaolo IMI a annoncé mercredi dans un communiqué qu'il prévoyait de céder un portefeuille d'actifs immobiliers au groupe américain Carlyle pour un montant global d'environ 325 millions d'euros.

Cette cession qui porte sur un total de 231 immeubles et qui a pour objectif de "rationaliser le patrimoine immobilier du groupe" permettra à Sanpaolo, numéro trois bancaire en Italie, d'empocher une plus-value de 68 millions d'euros. L'opération se décompose en deux transactions: la cession de 100% à Carlyle de la société CSP Investimenti qui regroupe 105 immeubles de Sanpaolo et d'autre part la cession de 126 immeubles supplémentaires appartenant à diverses sociétés du groupe bancaire turinois au même Carlyle. Le transfert se fera d'ici à la fin 2004 tandis que l'opération a été dans sa globalité approuvée mercredi par un conseil d'administration de Sanpaolo IMI. Carlyle est un fonds d'investissement américain, actif dans l'immobilier et aussi dans les investissements industriels, en particulier dans la défense et l'aéronautique.

