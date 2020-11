PARIS, 29 juil 2004 (AFP) - Le montant de l'augmentation de capital de la

SAPRR (Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône), qui va être introduite en

bourse à l'automne, est de 1,3 milliard d'euros, a indiqué jeudi à l'AFP une source proche du dossier.



De son côté Rémy Chardon, président de la SAPRR, interrogé par l'AFP, a indiqué que le montant de l'augmentation de capital "n'était pas arrêté", "mais l'ordre de grandeur d'un milliard qui a été évoqué est un ordre de grandeur cohérent", a-t-il ajouté.

Le ministère de l'Economie et des Finances a indiqué jeudi son intention d'introduire en bourse la SAPRR à l'automne et la Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) au premier semestre 2005, avec "une large place réservée aux investisseurs particuliers".

Lorsque la décision d'ouvrir le capital de la SAPRR et de la Sanef avait été annoncée à la fin du mois de décembre, un conseiller de Matignon avait évoqué le chiffre de 20% du capital et d'un milliard d'euros au total pour les deux sociétés.

Sur le calendrier, M. Chardon a précisé que les équipes de la SAPRR se préparaient pour une introduction en bourse à "la fin du mois de novembre, ou au début du mois de décembre".

S'agissant de la valorisation de la SAPRR, M.Chardon a également indiqué que le chiffre de 3 milliards d'euros, est "un ordre de grandeur cohérent".