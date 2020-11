VILLENEUVE-LA-GARENNE, 17 sept 2005 (AFP) - Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur et président du conseil général des Hauts-de-Seine, a déclaré samedi dans son département à Villeneuve-La-Garenne qu'"il faut donner un travail à ceux qui n'ont pas un nom français".

M. Sarkozy, également président de l'UMP, s'est exprimé aux côtés de l'ex-ministre de l'Intérieur Charles Pasqua lors de la cérémonie de clôture des opérations de réhabilitation du quartier sensible des Caravelles à Villeneuve-la-Garenne. Ces travaux avait été initiés en 1993 par M. Pasqua, alors président du conseil général des Hauts-de-Seine.

"Il y a des territoires, des quartiers, des populations qui méritent qu'on leur consacre plus de chance", a expliqué M. Sarkozy. "Par ces travaux de réhabilitation du quartier des Caravelles, le département a été novateur", a-t-il ajouté. "Nous allons doubler les crédits et mettre le paquet pour que toutes les opérations de ce genre se poursuivent sur les Hauts-de-Seine".

"On ne peut pas continuer à accumuler de l'injustice", a-t-il expliqué. "Je suis très attaché à la discrimination positive : il faut donner une formation et un boulot à tous ceux qui ont moins de chance". Votés en 1993 par le conseil général, les travaux de réhabilitation des plus grandes tours d'Europe du quartier des Caravelles n'ont débuté qu'en 1998 : destructions partielles de barres d'immeubles, réorganisation des cages d'escaliers, constructions de commerces, aménagement d'espaces verts et mise en place d'un dispositif de caméras de surveillance.

"Hier, les Caravelles étaient stigmatisées, désertées par ses habitants et sur le point d'être rasées", a expliqué Alain-Bernard Boulanger, maire UMP de Villeneuve-la-Garenne. "Aujourd'hui, c'est devenu un quartier ordinaire".