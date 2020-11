SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, 30 sept 2005 (AFP) - Le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy a estimé vendredi que La Réunion "doit jouer à fond la carte de son intégration dans l'espace économique de l'Océan Indien", en signant la convention sur le pôle de compétitivité de cette île, à Saint-Pierre.

"Cela passe en particulier par un développement des liaisons aériennes vers l'Asie ou le Moyen-Orient qui ouvriront des possibilités nouvelles au tourisme, sans bien sûr oublier la question essentielle du lien avec la métropole", a ajouté M. Sarkozy qui s'exprimait à l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Pierre, à l'issue d'une visite de deux jours sur l'île de la Réunion.

"Vous disposez d'atouts formidables, un potentiel touristique exceptionnel, une proximité géographique et culturelle avec les marchés les plus dynamiques des années à venir, un attachement au savoir et à la connaissance qui se retrouvent dans un système d'enseignement et de recherche unique dans votre environnement régional et puis une vitalité, une générosité, une énergie qui m'ont fait forte impression", a dit le ministre.

"S'il y a un territoire en France et en Europe qui représente l'avenir, c'est bien le vôtre", a-t-il lancé. "La création d'un pôle de compétitivité marque un tournant dans une histoire économique insulaire vieille de quatre siècles à la Réunion: celui de l'économie de la connaissance", a ajouté M. Sarkozy.

Il a souhaité "que dès 2006 un effort financier volontariste de l'Etat soutenu par les collectivités, appuyé sur les fonds européens (...) permette aux réunionnais d'accéder à l'internet haut débit dans les mêmes conditions techniques et pour le même prix qu'en métropole", précisant qu'il "engagerait pour cela les crédits du fonds national d'aménagement du territoire".