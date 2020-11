PARIS, 16 sept 2004 (AFP) - Le ministre de l'Economie Nicolas Sarkozy a

proposé jeudi une déduction fiscale des intérêts d'emprunt pour un premier

achat immobilier, dans le cadre du budget 2005.

Nicolas Sarkozy veut ainsi aider les particuliers qui souhaitent accéder

pour la première fois à la propriété.

"L'objectif, c'est alléger le poids de l'emprunt pour que celui qui n'a pas beaucoup de mise de fonds puisse le faire", a déclaré sur Europe 1 M. Sarkozy. "Ce que nous voulons faire c'est un crédit d'impôt pour ceux qui achèteraient dans le neuf et dans l'ancien" et les "(autoriser) à déduire les intérêts de leur emprunt de leurs revenus".

"Jusqu'ici, la politique d'aide au logement a été plus une politique d'aide aux constructeurs et aux promoteurs, ce qui est très bien, qu'aux personnes, et nous, nous voulons une aide pour le neuf et pour l'ancien", a ajouté M.Sarkozy. Cette mesure viendrait remplacer le prêt à taux zéro, a expliqué le ministre.