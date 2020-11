PARIS, 6 sept 2005 (AFP) - Un Forum de synthèse des réflexions en cours sur le Schéma directeur de l'Ile-de-France (SDRIF), qui doit cadrer l'aménagement de la région jusqu'en 2020-2025, sera organisé le 14 septembre aux Docks d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Cette initiative prolonge les ateliers organisés en juin par le Conseil régional et 800 personnes devraient y prendre part, a précisé mardi Mireille Ferri (Verts), vice-présidente du conseil régional chargée de l'Aménagement du territoire, lors d'un point de presse.

Elle a souligné que la réflexion du prochain SDRIF devait être fondamentalement différente de celle qui avait préludé à la dernière révision du SDRIF en 1994: "Nous ne sommes plus dans une ère de crises successives mais dans une période de mutations", a-t-elle dit en appelant à une nouvelle manière d'aborder les questions de logement, de transports ou d'environnement.

Mme Ferri a notamment évoqué l'éclatement de l'ancien "modèle" familial (un couple et deux enfants), l'une des causes de la crise du logement, le coût du pétrole "qui va continuer à augmenter" et est au coeur de la question des transports, ainsi que les problèmes écologiques liés au réchauffement climatique.

Elle a formulé l'espoir que l'Etat précise "enfin" ses positions. La "démarche partenariale", associant élus locaux, responsable du monde économique et syndical et experts, mise en place par l'exécutif de gauche de la première région de France (11 millions d'habitants) se poursuivra à partir de novembre avec 14 "ateliers territoriaux". La réflexion continuera encore en 2006 avant la phase institutionnelle en 2007. Le SDRIF doit être opérationnel en 2008.