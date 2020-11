PARIS, 15 déc 2004 (AFP) - Le groupe français Schneider Electric n'a pas

fait d'offre pour racheter le groupe britannique Novar, actuellement sous le

sous le coup d'une OPA lancée lundi par le groupe industriel américain

Honeywell, a indiqué mercredi une porte-parole du groupe.

Dans son édition de mercredi, le Financial Times avait indiqué que Schneider, avec le fonds d'investissement américain Blackstone avait fait une offre sur le groupe britannique, sans citer de sources, ni donner plus de détails.

"Nous avons regardé le dossier, mais nous n'avons pas fait d'offre", a indiqué une porte-parole du groupe.

Honeywell (transport, aérospatial) a annoncé lundi le lancement de deux offres publiques d'achat combinées sur le groupe Novar pour un montant total de 929 ML (1,35 milliard d'euros).

La direction de Novar, conseillée par Cazenove, Credit Suisse First Boston et Goldman Sachs, considère que les termes des deux offres sont "justes et raisonnables" et a l'intention de recommander la proposition aux actionnaires, avait-elle indiqué lundi.

Novar fabrique des équipements électriques et électroniques pour l'industrie du bâtiment, des composants en aluminium pour différentes industries dont les télécoms et elle produit aussi des chéquiers et différents types de formulaires sécurisés pour le secteur financier.