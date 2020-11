ALENÇON, 18 mars 2005 (AFP) - La préfecture de Loire-Atlantique a invité vendredi la population à économiser l'eau, en raison d'un déficit pluviométrique de 50% entre octobre 2004 et mars 2005 dans le département.

Selon Jean-Pierre Laflaquière, secrétaire général de la préfecture, les difficultés se situent dans le nord et l'ouest du département et sur certaines zones le déficit observé est le plus important depuis 50 ans.

"Nous allons utiliser les ressources que nous avons en abondance, la Loire et la Vilaine, et préserver nos stocks", a expliqué à la presse Muriel Guillet, directrice départementale de l'Agriculture et de la Forêt et responsable du pôle eau 44. Pour constituer ces stocks, la préfecture a annoncé le remplissage d'un bassin, l'étang des Gatineaux, situé dans le sud-ouest du département "pour faire face aux besoins cet été". Un dispositif de veille a été mis en place par la préfecture qui n'envisage pas pour le moment de prendre de mesures de restriction d'eau.

Redacteur