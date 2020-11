PARIS, 4 août 2004 (AFP) - La CGT a dénoncé mercredi dans un communiqué, le retard dans la publication des décrets d'application de la loi de Robien sur la mise en sécurité des ascenseurs, après l'accident mardi dans un immeuble parisien.



"Le gouvernement s'était engagé à imposer pour 4 milliards d'euros de travaux pour la mise en sécurité des ascenseurs existants, (mais) deux années plus tard la loi de Robien est votée mais les décrets d'applications sont encore en cours d'écriture", a indiqué la CGT.

Selon le syndicat, ce retard est dû à "un contre lobbying très efficace mis mis en oeuvre par des propriétaires et gestionnaires d'immeubles (et) régulièrement des accidents et incidents d'usagers d'ascenseurs continuent d'avoir lieu."

Trois personnes ont été grièvement blessées mardi soir dans la chute de la cabine d'ascenseur d'un immeuble du centre de Paris.

La loi Robien, publiée au JO du 3 juillet 2003, prévoit une mise à niveau technique des équipements à partir de 17 risques majeurs recensés, ainsi qu'un renforcement de l'entretien et un contrôle technique obligatoire.