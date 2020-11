PARIS, 10 sept 2004 (AFP) - La Fédération des ascenseurs, qui regroupe les industriels du secteur, a exprimé vendredi sa satisfaction après la publication du décret relatif à la sécurité des ascenseurs, qui va permettre de mettre en sécurité les nombreux appareils vétustes en fonctionnement en France. "C'est un texte qui était attendu par l'ensemble des partenaires, aussi bien par les entreprises que par les propriétaires et les usagers", a déclaré à l'AFP le délégué général de la Fédération des ascenseurs, Gérard Chambard.

"Il y a une clarification et un renforcement de la réglementation concernant l'entretien", et les mesures imposées par le décret paru vendredi "vont permettre de limiter la gravité des accidents", a-t-il estimé. Selon lui, le décret, pris en application de la loi Robien du 3 juillet 2003, va en outre avoir un "impact économique positif" pour les fabricants et installateurs d'ascenseurs.

"La profession embauche 800 jeunes par an et ça va encore se poursuivre pendant plusieurs années", a-t-il noté. Selon la Fédération des ascenseurs, environ 60% des 420.000 ascenseurs français ont plus de vingt ans d'âge, et constituent un des parcs les plus anciens d'Europe. Les nouvelles mesures "s'appliquent à tous les ascenseurs alors que jusqu'à maintenant un ascenseur devait être conforme à la réglementation de l'époque.

S'il n'a pas été modernisé, un ascenseur vieux de 40 ans correspond à la réglementation de 1960. Or, c'est depuis 1980 que la sécurité des ascenseurs a pas mal progressé avec l'adoption de nouvelles normes européennes", a poursuivi M. Chambard. D'après lui, il est aujourd'hui difficile d'évaluer le nombre d'ascenseurs dangereux en France.

"Les gros risques existent sur les appareils les plus anciens qui n'ont pas été modernisés. Certains propriétaires ont accompagné la technique et ont modernisé leur ascenseur, d'autres ne l'ont pas fait. Un ascenseur des années 70 peut être plus dangereux qu'un ascenseur des années 60 qui aurait été modernisé", a-t-il expliqué.