DAKAR, 8 août (AFP) - Un barrage va être construit à Félou, en territoire

malien et son exploitation devrait débuter au début 2007, selon un communiqué de l'Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS, qui regroupe le Mali, le Sénégal et la Mauritanie), reçu samedi par l'AFP à Dakar.



"Après avoir examiné la question du développement de Félou, le Conseil (des ministres sénégalais) a pris les mesures propres à accélérer le processus de mise en oeuvre de ce projet en vue de le réaliser au début de l'année 2007 tout en tenant compte de la demande en énergie des Etats membres de l'Organisation", indique un communiqué publié samedi à l'issue de la 42e session extraordinaire du Conseil des ministres tenue les 6 et 7 août à Dakar.

"Après Manantali et Diama qui sont des ouvrages de première génération, il y a les ouvrages dits de seconde génération. Ce sont Félou et Gouina (sur le fleuve Sénégal) et Gourbassi" (sur le Falémé, un affluent du Fleuve Sénégal), a précisé un responsable de l'OMVS, joint au téléphone par l'AFP.

Le site de Félou, situé en aval de Manantali (en territoire malien), se trouve non loin de la ville malienne de Kayes (ouest du Mali). "Il sera un barrage réservoir", a-t-il ajouté.

L'OMVS a été créée en mars 1972 à Nouakchott (Mauritanie). Elle a déjà pris en charge la construction sur le Fleuve Sénégal des barrages de Diama (anti-sel) et de Manantali (hydro-électrique) avec le financement des trois Etats membres.