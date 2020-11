PARIS, 1 oct 2004 (AFP) - Alain Rousset (PS), président de l'Association

des régions de France, a affirmé vendredi qu'une législation sur le service

minimum dans les transports serait "tout à fait" inapplicable et qu'il est

préférable de "privilégier la négociation préalable".

Dans un entretien à La Tribune, Alain Rousset a rappelé la position de l'ARF: "attachement au droit de grève" et "privilégier la négociation préalable". En revanche, il a indiqué que l'ARF est "profondément hostile à la déclaration préalable individuelle d'intention de participation à la grève", l'une des propositions du rapport Mandelkern.

"Je ne sais pas si le gouvernement, après ses consultations, ira jusqu'à légiférer. Je souhaite en tout cas qu'il ne le fasse pas et qu'il puisse amener les différents partenaires à suivre les bons exemples de dialogue social pour faire en sorte que le service public fonctionne le mieux possible", a-t-il dit. Il a estimé qu'une loi instaurant le service minimum serait "tout à fait" inapplicable. Selon lui, "ce qui est inquiétant, c'est l'ambiance globale dans laquelle s'inscrit" le débat, "le gouvernement mettant en cause les 35 heures".

Le ministre des Transports Gilles de Robien vient d'achever ses consultations sur la continuité du service public dans les transports.