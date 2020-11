WASHINGTON, 4 juil (AFP) - Seuls 2% des 18,4 milliards de dollars engagés en 2003 par les Etats-Unis pour reconstruire l'Irak ont été dépensés, selon un rapport de la Maison Blanche rendu public cette semaine. Ce rapport, établi par les services du budget de la Maison Blanche, montre que 366 millions de dollars avaient été déboursés à la date 22 juin sur l'enveloppe totale du Fonds pour l'aide et la reconstruction de l'Irak (Iraq Relief and Reconstruction Fund - IRRF).

"L'effort de reconstruction progresse", affirme le rapport, publié vendredi, qui reconnait cependant que les opérations engagées ont été freinées par la persistance de la violence, marquée notamment par des attentats et des enlèvements d'étrangers. "En combinant l'aide de l'IRRF et les fonds du budget irakien, la coalition a aidé les Irakiens à reconstruire des écoles, à réhabiliter des hôpitaux et des cliniques, à réparer des ponts, à renforcer le réseau électrique et à moderniser les systèmes de télécommunications", précise-t-il.

Il indique ainsi que 85% des enfants irakiens ont été vaccinés et que quelque 2.500 écoles ont été réhabilitées. L'enveloppe de 18,4 milliards de dollars avait été votée par le Congrès à la demande urgente du président George W. Bush. Elle devait servir à former les forces armées irakiennes et la police, aider à la reconstruction des insfrastructures détruites ou endommagées durant la guerre lancée en mars 2003 et améliorer les services (santé, énergie, télécommunications, etc...).

L'administration américaine avait prévu, dans un précédent rapport, de débourser plus de 10 milliards de dollars jusqu'au 30 juin. Mais, souligne le rapport, "des problèmes de sécurité ont freiné la reconstruction". "Les perturbations liées aux attaques et aux menaces envers les conducteurs et les engins ont freiné la distribution du matériel de construction et des pièces", indique-t-il. "Un certain nombre de sociétés travaillant dans le secteur électrique ont renvoyé des employés d'Irak ou ont fortement limité leur activité en dehors des lieux sécurisés", ajoute le rapport, qui met également en cause "les sabotages ayant affecté les exportations de pétrole".

La production pétrolière a généré un volume d'activité "de plus de 7,5 milliards de dollars cette année" et ces revenus ont été "principalement utilisés pour le budget du ministère des Finances et les activités de reconstruction" dans le domaine énergétique et la sécurité, selon les services budgétaires de la Maison Blanche.