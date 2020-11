La Société foncière lyonnaise (SFL), a dégagé

en 2004 un bénéfice net en hausse de 79,3% à 98,4 millions d'euros, contre

54,9 M EUR un an plus tôt, et compte verser au titre de 2004 un dividende en

hausse de 13,9%, selon un communiqué reçu lundi.

En revanche, le chiffre d'affaires annuel ressort en baisse de 18,2% à 177,1 M EUR. SFL a collecté pour 154,8 millions d'euros de loyers sur l'année, soit une hausse de 5,7% par rapport aux 146,4 millions d'euros engrangés un an plus tôt, a-t-elle précisé. Le montant des ventes sous le régime de marchands de biens recule toutefois à 20 M EUR, contre 67,8 M EUR en 2003, "en raison de l'achèvement en cours des programmes", précise la société. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale qui se tiendra le 21 avril le versement d'un dividende net par action de 2,05 EUR au titre de l'exercice 2004, soit une augmentation du dividende net de 13,9% par rapport à l'exercice précédent, indique la SFL. En novembre dernier, Predica, filiale d'assurances de personnes du groupe Crédit agricole, a acquis 9,6% du capital de la Société foncière lyonnaise (SFL) pour 156,8 millions d'euros, devenant le deuxième actionnaire de SFL derrière l'espagnol Inmobiliaria Colonial.

