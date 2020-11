PARIS, 25 mai 2005 (AFP) - La Société des Hôtels et Casinos de Deauville

(SHCD) a réalisé la vente d'un immeuble situé 93-95 avenue des Champs Elysées à Paris, au travers de sa filiale IGLB, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué, sans dévoiler les détails financiers de l'opération.

"Le prix de cession est conforme aux hypothèses retenues lors de l'arrêté des comptes 2004", indique le communiqué. "Cette opération n'aura donc aucun impact sur les comptes 2005 du groupe SHCD, la perte en résultant ayant été totalement provisionnée".

Selon des précisions du groupe Barrière, la vente, qui avait été provisionnée pour 8,5 M EUR, a été effectuée pour un montant non communiqué au profit d'un "investisseur extérieur au groupe".

Cet immeuble, non loin de celui du Fouquet's situé au numéro 99 de l'avenue, était "un bien non stratégique pour le groupe", a-t-on précisé. Par ailleurs le communiqué rappelle que "l'offre publique d'achat (du groupe Lucien Barrière) portant sur les titres SHCD est en cours jusqu'au 30 mai 2005".

La société Groupe Lucien Barrière SAS, qui détient 1.074.819 actions SHCD, soit 88,61% du capital social et 89,01% des droits de vote de la société, a déposé un projet d'offre début avril et s'engage à acquérir au prix unitaire de 441,10 euros la totalité des actions SCHD qu'elle ne détient pas, soit 138.176 actions.

Le Groupe Lucien Barrière SAS est détenu à 51% par la famille Barrière-Desseigne, à 34% par Accor et 15% par le fonds d'investissement Colony Capital.

Le groupe rassemble les actifs casinotiers et hôteliers de la Société Hôtelière de la chaîne Lucien Barrière (SHCLB), de la Société des Hôtels et Casinos de Deauville (SHCD), de Accor Casinos et de leurs filiales respectives.