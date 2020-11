PARIS, 18 jan 2005 (AFP) - L'Etat et la Fédération des sociétés

d'économie

mixte (SEM) ont signé mardi une convention portant sur la création de 33.000



nouveaux logements sociaux sur cinq ans, dans le cadre du plan de cohésion

sociale, a annoncé le ministère du Logement dans un communiqué.

Ce projet s'articule autour de quatre axes: programme de relance de la production locative, mise à niveau du parc existant, amélioration de la qualité du service rendu et mobilité dans le parc. Des conventions seront signées entre l'Etat et les fédérations régionales ainsi qu'entre l'Etat et chaque Sem, a précisé le ministère.

Le volet logement du plan de cohésion sociale prévoit la construction de 500.000 logements sociaux d'ici 2009, par les bailleurs sociaux essentiellement.

Près de 300 Sem interviennent dans le secteur du logement, ce qui représente un parc de 525.000 logements.