CLERMONT-FERRAND (France), 29 oct 2004 (AFP) - Les conventions destinées à

couvrir un besoin de financement bancaire de 210 millions d'euros pour le

tramway de Clermont-Ferrand, ont été signées vendredi dans la capitale

auvergnate, a indiqué le Syndicat mixte des transports en commun de

l'agglomération clermontoise (SMTC).

Un pool bancaire composé de Dexia, du Crédit Agricole et de la Caisse d'Epargne alloue un prêt de 140 à 200 millions d'euros, selon un communiqué du SMTC. La Banque européenne d'investissement consent un prêt direct de 30 millions d'euros et la Caisse des Dépôts et Consignations met 32 millions d'euros à la disposition du SMTC.

Une possibilité de refinancement et d'adossement à hauteur de 127,5 millions d'euros est offerte aux établissements du pool bancaire, afin d'améliorer les conditions de financement proposée au SMTC. Une subvention de 20 millions d'euros est attendue sur les fonds FEDER, la subvention de l'Etat s'élève à 6 millions d'euros et le Conseil régional, le Conseil général et Clermont Communauté verseront 15 millions d'euros chacun.

Le coût total de la construction du tramway sur pneumatiques de Clermont-Ferrand, dont les travaux ont débutés au printemps 2003 pour une mise en service prévue en septembre 2006, s'élève à 290 millions d'euros (valeur 2002). Le tramway de Clermont-Ferrand totalisera 14 kilomètres de ligne, avec 31 stations, et desservira 75.500 habitants dans un rayon de 500 mètres autour des stations.