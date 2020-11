PARIS, 31 mars 2005 (AFP) - Le ministre des Transports et de l'Equipement, Gilles de Robien a signé jeudi le contrat de concession de l'autoroute A19 Artenay-Courtenay attribué à Arcour, filiale du groupe Vinci, selon un communiqué du ministère.

Ce contrat porte sur la conception, la construction, le financement et l'exploitation de l'A19, une autoroute de 101 kilomètres qui reliera l'A10 à l'A6, et qui ouvrira en 2009.

Vinci avait précisé en janvier que l'investissement total se montait à 618 millions d'euros. La conbribution publique s'élève à 80 millions d'euros.

Les études préalables sur le tracé commenceront en avril et les travaux débuteront en août 2006, a précisé jeudi Vinci dans un communiqué. Cette autoroute permettra d'assurer "une grande liaison transversale autoroutière permettant de relier l'ouest et l'est du pays au sud de la région parisienne", a déclaré M. de Robien.

La signature a eu lieu au Conseil général d'Orléans, en présence du ministre des transports, d'Eric Doligé, chef de file des collectivités territoriales sur le sujet et président du conseil général du Loiret, et du Pdg de Vinci, Antoine Zacharias.

Le premier contrat entre l'Etat et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT), car celle-ci "apporte la part de l'Etat dans la contibution publique", a également été signé à cette occasion en présence de son président Gérard Longuet.

La dernière concession autoroutière attribué par l'Etat était celle de l'A28 en 2001.